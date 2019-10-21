للخروج من الأزمة.. عرض لإقامة مباراة الأزمة بين الأهلي والزمالك في الإمارات.. والجبلاية يتجاهل ويعيين حكاماً لمباراة الجونة.. والخطيب يصعد للفيفا.. ومرتضى منصور يهاجم الجميع

الموجز

في مفاجأة غير متوقعة، تلقى مسئولو اتحاد الكرة، عرضا رسميا من شركة تسويق لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري بتوصية أمنية، بالإمارات في موعد يحدده اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الموعد الجديد لإقامتها حتى الآن.

مباراة القمة بالإمارات

وأعلنت الشركة، في بيان رسمي اليوم الإثنين، تقدمها باقتراح تطلب من خلاله تنظيم مباراة القمة المؤجلة من الجولة الماضية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة استعدادها للقيام بكامل الترتيبات وتنظيم المباراة على أعلى المستويات، على غرار مباراتي الأهلى المصري وناديي روما الإيطالي وأياكس الهولندي، الوديتان، والمشهود لهما بالنجاح وحسن التنظيم.

تأجيل القمة أربك حسابات الدوري

وأعرب مسئولو الشركة، في البيان، عن آملهم في موافقة اتحاد الكرة، لتكون هذه المباراة بداية لإقامة بعض مباريات الدوري المصري بشكل سنوي دوري في دول مختلفة، لما يحققه هذا من تطور نوعي لأحد أعرق مسابقات الدوري بالمنطقة.

أزمة جديدة

وفي سياق مختلف، سبب قرار تأجيل مباراة القمة بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، في أزمة جديدة بعد إعلان الأهلي، عبر بيان رسمي، رفضه خوض أي مباريات بالدوري إلا بعد لعب مواجهة الزمالك.

اتحاد الكرة

أشعل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الأزمة مع النادي الأهلي بشأن رفض الأخير خوض مواجهة الجونة ضمن الجولة الخامسة للدوري، والتي من المفترض أن تقام يوم الأربعاء المقبل، إلا بعد لعب مباراة القمة أمام الزمالك، وذلك بعد إعلان لجنة الحكام بالجبلاية حكام مباريات الجولة، وتعيين سعيد حمزة لإدارة المباراة.



إعلان اتحاد الكرة لحكام مباريات الجولة الخامسة وطاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة، يؤكد تجاهله لإعلان النادي الأحمر رفضه خوض المباراة، وهو ما ينذر بأزمة عنيفة خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب، تمسكه بموقفه الرافض لخوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، قبل مواجهة الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة الرابعة، والتي كان مقررًا لها أمس السبت، لكن تم تأجيلها لدواع أمنية.

الأهلى يرفض التهديد ويتمسك بموقفه

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وتمسك مسئولو الأهلي بعدم خوض مباراة الجونة التي مقررًا لها يوم الأربعاء المقبل، رغم إصرار اتحاد الكرة على إقامتها، مثلما خاض الزمالك مواجهة المقاولون العرب أمس السبت، بعد التعديلات التي طرأت على جدول الدوري.

كما رفض مسئولو النادي الأهلي، التهديدات التي صدرت من جانب اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بمعاقبة أي نادي يهدد بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز، أو يعترض على مواعيد المباريات والملاعب التي تقام عليها، بعدما أعلن الاتحاد بشكل غير رسمي عن أنه يدرس معاقبة أي نادي يهدد بالانسحاب، وهو ما يقصد به الأهلي، وهي التسريبات التي اعترضت عليها الإدارة الحمراء بشدة ورأت أنها في غير محلها.

ليس من حق الجنايني

وأضاف مصدر داخل الأهلي "ليس من حق الجنايني ورفاقه الحديث عن اللوائح قبل تطبيقها على الجميع، أي لائحة هذه التي منحت اتحاد الكرة سلطة إلغاء مباراة في جدول الدوري الذي وضعه الاتحاد بمحض إرادته بين المقاولون العرب وأسوان في الأسبوع الرابع للدوري، وأن يقيم بدلًا منها مباراة الزمالك والمقاولون، وهي المباراة التي كان من المفترض أن تقام ضمن فعاليات الأسبوع الخامس قبل أن يتم إقامتها في الجولة الرابعة، ومنح الجنايني فريق أسوان راحة لا يرغب فيها وأجبر المقاولون على مواجهة الزمالك في أمور بعيدة تماما عن الاحترافية والعدالة وتكافؤ الفرص وبعد كل هذا يتحدث اتحاد الكرة عن اللوائح!!".

الأهلى يدرس التصعيد للفيفا

ويدرس مسؤولو النادي الأهلي، شكوى الجبلاية للاتحاد الدولي "فيفا"، من الناحية القانونية حفاظا على انتظام المسابقة، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

عقوبات تنتظر الأهلى

تنص اللوائح على أنه سيتم خصم3 نقاط على أى فريق ينسحب من مباراة بالدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020.

كما تنص على خصم 3 نقاط على أى فريق ينسحب من مباراة إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.

يذكر أن هناك أزمة قائمة حالياً بين الأهلي و اتحاد الكرة بتهديد الأول بعدم خوض لقاء الجونة المقرر له الأربعاء المقبل فى الجولة الخامسة للدوري إلا قبل خوضه لمباراة الزمالك التى كان مقرراً لها أمس السبت و تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن يدعو بيبو، أعضائه لعقد جلسة ودية خلال الساعات المقبلة في وجود حلمي عبدالرازق المستشار القانوني، لدراسة الموقف من كافة جوانبه قبل اتخاذ خطوة التصعيد الرسمي.

فيما اشتعلت الأزمة أكثر، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك تهديده بالانسحاب من المسابقة في حالة عدم لعب الأهلي أمام الجونة، مؤكدا أنه لن يلعب مباراة القمة سوى بعد أن يلعب الأحمر أمام النادي الساحلي.