رغم وعكته مع الزمالك.. ميتشو يقفز في تصنيف مدربى العالم.. وتراجع فايلر.. والنحاس يتصدر قائمة المدربين المصريين

الموجز

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق الصربى ميتشو، المدير الفنى لنادى الزمالك، قفزة كبيرة فى تصنيف مدربى العالم الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

وكان ميتشو قاد الزمالك لتحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وحافظ أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى، على صدارة التصنيف، فيما تراجع يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى إلى المركز الثالث بدلاً من مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الأرجنتينى الذى صعد للمركز الثانى فى تصنيف مدربى العالم، بينما احتفظ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى بالمركز الرابع.

حقق الصربى ميتشو المدير الفنى لنادى الزمالك قفزة كبيرة فى تصنيف مدربى العالم الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

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وارتقى ميتشو 16 مركزاً فى تصنيف مدربى العالم، ليحتل المركز الـ 181 بدلاً من المركز الـ 197 الذى احتله فى تصنيف الشهر الماضى، كما ارتقى للمركز الاول بين مدربى صربيا فى التصنيف.

وكان ميتشو قاد الزمالك لتحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

فى حين تراجع السويسرى فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى مركزاً واحداً، ليحتل المركز الـ 625، فيما يحتل مواطنه كريستيان جروس المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والأهلى السعودى الحالى المركز الـ 160 عالمياً.

وحافظ ارنستو فالفيردى المدير الفنى لنادى برشلونة الاسبانى على صدارة التصنيف، فيما تراجع يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى إلى المركز الثالث بدلاً من مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الارجنتينى الذى صعد للمركز الثانى فى تصنيف مدربى العالم، بينما احتفظ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى الانجليزى بالمركز الرابع.

كما حافظ عماد النحاس المدير الفنى لنادى المقاولون العرب على صدارة قائمة المدربين المصريين فى التصنيف على الرغم من تراجعه "مركزين" ليحتل المركز الـ 196 عالمياً، فيما ارتقى طارق العشرى المدير الفنى لنادى حرس الحدود 12 مركزاً ليحتل المركز الـ 247 بدلاً من المركز الـ 259.