درمندجييف مدربا جديدا لمنتخب بلغاريا









اسماء السيد - قال نائب رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم اليوم الاثنين إن جورجي درمندجييف مدرب لودوجورتس وليفسكي صوفيا السابق سيتولى مسؤولية المنتخب الوطني.

وسيحل درمندجييف البالغ من العمر 64 عاما بدلا من كراسيمير بالاكوف الذي استقال قبل أيام بعد هزيمة ثقيلة بسداسية دون رد على أرضه أمام إنجلترا يوم الاثنين الماضي في مباراة شهدت إساءات عنصرية ضد الفريق الزائر ما تسبب في إيقاف اللعب مرتين.

وقال يوردان ليتشكوف نائب رئيس الاتحاد البلغاري "سيصبح جورجي درمندجييف المدرب الجديد لمنتخب بلغاريا".

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وأضاف أن درمندجييف سيوقع على التعاقد غدا الثلاثاء.

وقاد درمندجييف لودوجورتس للفوز بلقب الدوري البلغاري ثلاث مرات متتالية بين 2015 و2017. وأصبح تحت قيادته أول فريق بلغاري يحقق انتصارا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز على بازل السويسري في 2014.

وتتذيل بلغاريا، التي لم تحقق أي انتصار، المجموعة الأولى في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بثلاث نقاط من سبع مباريات.

وستستضيف جمهورية التشيك في آخر مباراة لها في المجموعة الشهر المقبل.