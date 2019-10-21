غوارديولا: مانشستر سيتي غير جاهز للفوز بدوري أبطال أوروبا









اسماء السيد - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم إلا إذا أصبح أكثر حسما للفرص أمام المرمى.

واستفاد سيتي من هدفي جابرييل جيسوس وديفيد سيلفا ليفوز 2-صفر على كريستال بالاس يوم السبت ويقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز إلى ست نقاط.

وكان هدف جيسوس أمام بالاس رقم 50 للمهاجم البرازيلي مع سيتي لكن غوارديولا أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما أهدر أيضا العديد من الفرص.

وقال غوارديولا للصحفيين "لقد أهدرنا الكثير من الفرص. يجب أن نكون أكثر حسما. عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين... لا يزال بوسعنا التطور".

Advertisements

ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا هذا الموسم، وبفارق سبعة أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا عن مهاجميه.

ودخل جيسوس التشكيلة الأساسية لسيتي أمام بالاس على حساب سيرجيو أجويرو مهاجم الأرجنتين الذي تعرض لحادث بسيط في سيارة خلال طريقه إلى المران يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف غوارديولا "التنافس مع سيرجيو ربما يكون أصعب شيء.. لكن جابرييل يتحلى بالصبر. في كل مران يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن".

وسيخوض سيتي مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء حيث يستضيف أتلانتا الإيطالي.