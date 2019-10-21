هارتس الأسكتلندي يحقق في مزاعم تعرض مهاجم رينجرز للعنصرية









اسماء السيد - يحقق نادي هارتس الأسكتلندي في مزاعم تتعلق بتوجيه مشجعين إساءات عنصرية نحو ألفريدو موريلوس مهاجم رينجرز خلال التعادل 1-1 بين الفريقين في الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وهناك مزاعم بتعرض موريلوس مهاجم منتخب كولومبيا لإساءات من المشجعين خلال الاحتفال بتسجيل هدف التعادل أمام جماهير هارتس.

وقال هارتس في بيان "يدرك النادي الواقعة المتعلقة بمزاعم عنصرية ويحقق فيها في الوقت الحالي.

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"لا نحتاج إلى القول إن هارتس يدين تماما كل أنواع العنصرية وأي شخص ستتم إدانته بمثل هذه الجريمة سيُمنع بشكل تام من دخول الملعب".

ويأتي تحقيق هارتس في أحدث سلسلة من الوقائع المتعلقة بمزاعم عنصرية في مباريات كرة القدم في بريطانيا في الأيام الأخيرة.

وألغيت مباراة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي بين هارينجي بورو ويوفيل تاون بسبب مزاعم عن إساءات عنصرية.

وأعلن بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية الإنجليزي يوم الأحد أنه يحقق في مزاعم تتعلق بهتافات عنصرية من جماهيره خلال خسارته 3-صفر أمام لوتون تاون في اليوم السابق.