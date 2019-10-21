مورينيو وسولشار يردان بقوة على كلوب بعد مباراة قمة









اسماء السيد - تبدو الرحلة سريعة من مقاعد البدلاء إلى استوديو تحليل المباريات في كرة القدم الحديثة حتى إن البعض قد يعتقد بالخطأ أن مانشستر يونايتد يملك اثنين من المدربين عقب التعادل 1-1 مع ليفربول في أولد ترافورد بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وبعد أن انتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول الأسلوب الخططي ليونايتد، وقال أيضا إن الهدف الافتتاحي لأصحاب الأرض كان يجب عدم احتسابه بسبب خطأ، فإن الرد القوي لم يأت فقط من نظيره أولي جونار سولشار لكن أيضا من جوزيه مورينيو الذي كان يتولى قيادة الفريق قبل إقالته في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

وتحدث كلوب عن أسلوب سولشار الخططي والاعتماد على طريقة 5-3-2 لمحاولة إحباط ليفربول المتصدر الذي فاز في أول ثماني جولات من الدوري الممتاز قبل القمة.

وقال كلوب الذي لم يحقق بعد أي انتصار مع ليفربول في أولد ترافورد "لعب مانشستر يونايتد بزخم كبير في الشوط الأول لأنه كان يعتمد بشكل تام على الدفاع أمامنا.

"منذ قدومي إلى إنكلترا اعتاد مانشستر يونايتد اللعب دائما بهذه الطريقة.

"لست الشخص الذي يشعر بخيبة الأمل بسبب أسلوب يونايتد. في السنوات الأخيرة اعتاد الدفاع فقط وهكذا سارت الأمور. هذا ليس انتقادا لكنه الواقع".

وأضاف المدرب الألماني "عند التفكير في مباراة يونايتد ضد ليفربول تعتقد أنه سيتم تقديم كرة هجومية من الفريقين لكن هذا لا يحدث".

ونفى سولشار أن يكون يونايتد اعتمد على أسلوب دفاعي وقال إنه كان يلعب بأسلوب الضغط على المنافس وشن هجمات وحظي بدعم من مورينيو الذي تعرض لاتهام أكثر من مرة بالدفاع بشكل متكتل في أنفيلد.

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وقال مورينيو إن كلوب لم يستمتع بأسلوب يونايتد لأنه جعل المباراة صعبة على ليفربول.

وأضاف المدرب البرتغالي "هو (كلوب) لم يحب قائمة الطعام. كان يرغب في اللحم لكنه حصل على سمك لذا لم يكن سعيدا".

وتابع "يظهر الفريق (ليفربول) بشكل أقوى كثيرا عندما يمنحه المنافس فرصة لشن هجمات مرتدة. يونايتد لم يفعل ذلك.

"لعب الفريق (يونايتد) بشكل منظم وكان يملك خطة لعب. سواء كنت اتفقت أو رفضت الأمر فالفريق كان يملك خطة لعب والتزم بها".

وأضاف المدرب الذي حظي بهتافات مؤيدة من المشجعين في الملعب "لو كنت سولشار لشعرت بالفخر وبقليل من الإحباط لأني أعتقد أن الفريق بذل قصارى جهده".

وشعر كلوب بالاستياء أيضا من الحكم مارتن أتكنسون بداعي أنه لم يحتسب خطأ على فيكتور ليندلوف مدافع يونايتد بعد كرة مشتركة مع ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول في بداية هجمة هدف يونايتد الأول.

ولم يكن المدرب الألماني راضيا عن قرار حكم الحكم الفيديو المساعد بشأن التأكيد على صحة الهدف لكن سولشار شعر أن الحكم اتخذ القرار السليم.

وقال سولشار "خطأ؟ لا بكل تأكيد نحن لا نلعب كرة السلة. لقد لمسه لكنه ليس خطأ واضحا ومؤكدا".