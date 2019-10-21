شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. منتخب أفريقى كبير يطلب مواجهة مصر فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، عرضاً من منتخب غانا للمحليين لخوض مباراة ودية فى أوائل شهر نوفمبر المقبل، فى إطار استعداد الفراعنة لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر باستاد الإسكندرية فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون.

ومن المقرر أن يدرس البدرى العروض المقدمة للمنتخب من أجل خوض ودية خلال شهر نوفمبر المقبل وتجربة اللاعبين المحليين.

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