شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يشاهد مباراة الترسانة والسويس بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر الأول لكرة القدم، على التواجد باستاد الترسانة لمتابعة مباراة الترسانة ومنتخب السويس فى إطار حرص الجهاز الفنى للفراعنة على متابعة معظم فرق الدورى من الممتاز و القسم الثاني و البحث عن وجوه جديدة.

وقرر مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين إذاعة مباراة الفريق اليوم أمام منتخب السويس على شاشات عملاقة داخل مقر النادى بميت عقبة حتى يتيح للجماهير مشاهدة اللقاء .

انطلقت فى الثالثة عصر مباراة الترسانة والسويس باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة فى مباراة بدون جمهور، وهو ما دعا مجلس إدارة الشواكيش إلى إذاعة اللقاء على الشاشات داخل النادى خاصة أن المباراة مذاعة على قناة نايل سبورت.