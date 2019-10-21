شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف دولار غرامة التأخير فى قيد قائمة المنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتوقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار على كل منتخب يتأخر في قيد القائمة النهائية المشاركة ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تضمن الخطاب إخطار اتحاد الكرة بأن آخر موعد لقيد اللاعبين هو 29 أكتوبر وليس 30 وتقديم الموعد 24 ساعة.

من المقرر أن يتم قيد 21 لاعبًا في قائمة المنتخبات الثمانية المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام بمصر.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري في المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى التى يتواجد بها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب باستاد القاهرة الدولى.

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جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى:

منتخب مصر الأولمبى ومالى – الساعة 7 مساءً يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءً باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبي – الكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءً استاد القاهرة.