سوبر كورة.. مدرب منتخب الأثقال يستنكر عدم ثبوت أى عينات إيجابية أخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد موسى مدرب منتخب رفع الأثقال، عدم ثبوت أى عينات إيجابية جديدة فى بعثة دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بخلاف الـ6 عينات التى ثبتت. وقال مدرب الأثقال إنه تم الكشف على 17 لاعبًا من أصل 20 وثبتت المنشطات على 6 فقط، قائلاً: الغريب فى الأمر أن اللاعبين جميعهم يتناولون نفس المكملات والمادة التى ظهرت ليست هرمونًا ولكنها فقط مادة محظورة. للتفاصيل اضغط هنا

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