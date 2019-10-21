شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. تقدم الزمالك وميتشو فى التصنيف وتراجع الأهلى وفايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

روشتة ألمانية لإعادة مؤمن زكريا للأهلى مرة أخرى

يسير مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى، على الروشتة الألمانية، التى تحتوى على البرنامج العلاجى والأدوية التى سيحصل عليها، للتعافى من الإصابة العصبية، التى يعانى منها وأبعدته عن الكرة مؤخراً.