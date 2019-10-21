شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور الخطيب فى منزله لإنهاء أزمة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وزير الشباب والرياضة على زيارة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فى منزله للاطمئنان على حالته الصحية بجانب مناقشة ملف الدورى الممتاز وتداعيات تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، وموقف النادى من خوض مواجهة الجونة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام.

ويعانى محمود الخطيب من أزمة صحية فى الفترة الحالية ولا يخرج من المنزل بناءً على تعليمات الطبيب المعالج، لذا حرص وزير الشباب والرياضة على زيارته للاطمئنان على حالته وحل أزمة لقاء الأهلى والجنة.

ويرفض الأهلى، حتى الآن، خوض مباراة الجونة بعد اتخاذه قراراً بعدم خوض أى مباراة في الدورى قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأسباب أمنية، فى الوقت الذى رفض اتحاد الكرة طلب تأجيل لقاء الأهلى والجونة وهو الأمر الذى امتثل له الفريق الساحلى.