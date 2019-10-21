شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة ورجب يقودان هجوم الإنتاج أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز. وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من.. وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر Advertisements خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدرى، معاذ الحناوى، السيد الشبراوى خط الوسط: أحمد مجدى، محمد بازوكا، محمد عادل، محمد فييرا خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد رجب ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3، بينما يقع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 .

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