شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ"الإنتاج الحربى وبيراميدز" فى الدورى قبل مواجهة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المتابعة للدورى المصرى المواجهة المنتظرة بين فريقى بيراميدز والإنتاج الحربى، المحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم، على ملعب السلام فى الجولة الخامسة بالدورى.

ويطمح الإنتاج لمواصلة سلسلة الفوز بعدما فاز على إنبى فى الجولة الماضية بهدف دون رد، بينما يسعى بيراميدز لتصحيح الأوضاع بعدما خسر نقطتين بالتعادل مع سموحة سلبيا فى نفس الجولة.

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ويدخل كلا الفريقين مباراة اليوم بدافع الفوز، ويسعى الإنتاج للارتقاء فى ترتيب الدورى، بينما يطمح بيراميدز لخطف الثلاث نقاط من اجل عدم الابتعاد عن الأربع مراكز الأولى لاستمراره فى المنافسة.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ بيراميدز والإنتاج فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:

بيراميدز والإنتاج الحربى