الشناوى يحرس مرمى بيراميدز وفاروق فى الهجوم أمام الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز. ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى خط الدفاع: محمد حمدى ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكرى خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحى وإيريك تراورى Advertisements خط الهجوم: محمد فاروق ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة: ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة: مهدى سليمان وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر العيوني وجون أنطوي ونبيل دونجا ودودو الجباس. ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3، بينما يقع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 .

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