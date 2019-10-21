شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الفندق وشركة التأمين يكشفان آخر مستجدات مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الغموض يحيط بمواجهة الأهلى والجونة فى بطولة الدورى المصري، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، بسبب تضارب الأنباء حول إقامتها من عدمه.

وأعلن اتحاد الكرة طاقم الحكام الذى سيدير المباراة، فى الوقت الذى رفضت الجبلاية طلب الجونة الخاص بتأجيل المباراة، بينما يرفض الأهلى خوض أى مباراة فى الدورى العام قبل مواجهة الزمالك، والتى تم تأجيلها بعد أن كان مقرر اقامتها يوم السبت المقبل لدواع أمنية.

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