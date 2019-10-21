شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعود إيهاب عبد الرحمن بطل ألعاب القوى من عقوبة المنشطات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السنوات الماضية اختفاء إيهاب عبد الرحمن، لاعب منتخب ألعاب القوى، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به وإيقافه من جانب المنشطات، ما تسبب فى حرمانه من المشاركة بأولمبياد البرازيل 2016 .

وبالتواصل مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، كشف أسامة غنيم المدير التنفيذى أن اللاعب تم إيقافه 4 سنوات، ووفقا للمدة المحددة فمن المقرر رفع الإيقاف وانتهاء المدة يوم 20 يوليو عام 2020 .

يذكر أن إيهاب عبد الرحمن تم إيقافه عام 2016 قبل أولمبياد ريو دى جانيرو، بسبب ثبوت إيجابية العينة الخاصة به، وفشل محاولات لحاقه بالبطولة، كما ثبت إيجابية العينة الثانية ليخضع اللاعب للعقوبة، وفى انتظار رفع الإيقاف عنه سواء بانقضاء المدة أو بنجاح محاولات الوكالة المصرية.

ووفقا لما تنص عليه اللوائح الدولية فإن اللاعب قد يحق له العودة من الإيقاف قبل انقضاء المدة المحددة بشهر أو شهرين رأفة من الاتحاد الدولى .