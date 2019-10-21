شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات أزمة مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث داخل الساحة الرياضية إلا عن مباراة الأهلي والجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة للدورى، وهل سيتم إقامتها من عدمه بعد بيان الأهلي الرافض لخوض اللقاء وطلبه خوض مباراة القمة أمام الزمالك أولا.



س: ما آخر تطورات الأزمة الخاصة بمباراة الجونة والأهلي؟

ج: إلى الآن ما زال اتحاد الكرة يتمسك برأيه بإقامة اللقاء فى موعده بين الجونة و الأهلى الأربعاء المقبل، وهناك اجتماعات داخل النادى الأهلى حالياً لإصدار قرار نهائى بلعب اللقاء من عدمه.

Advertisements

س: هل هناك حلول خاصة بإنهاء الأزمة؟



ج: هناك بعض الحلول المطروحة حالياً من قبل اتحاد الكرة، ومنها خوض الأهلى مباراته أمام الجونة فى موعدها وتحديد 28 أكتوبر موعداً للقمة، وتتردد أنباء قوية عن تمسك الأهلى برأيه ورفضه لعب أى مباراة قبل مواجهة الزمالك، واتجاه آخر بتأجيل مباراة الجونة وخوض لقاء القمة عقب بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تنتهى يوم 22 نوفمبر المقبل.

س: ماذا يحدث فى حال تمسك الأهلى بموقفه ورفض خوض اللقاء؟



ج: اتحاد الكرة أكد تطبيقه للائحة واعتبار الأهلى منسحبا، وبالتالى خصم 6 نقاط من رصيده، وتغريمه 200 ألف جنيه.

س: هل الأزمة ما زالت قائمة؟



ج: خلال الساعات المقبلة مساء اليوم سيتم حسم موقف المباراة نهائياً، سواء بخوضها أو تأجيلها من قبل اتحاد الكرة، وهو ما سيظهر الساعات المقبلة.