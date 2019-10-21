شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مصطفى "مزيكا" مديرًا فنيًا للشرقية خلفًا لمحمد فايز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مجلس إدارة نادى الشرقية لاتفاق نهائى مع مصطفى فاروق "مزيكا" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمستقيل محمد فايز.

وكان محمد فايز قد تقدم باستقالته من منصب المدير الفني للشرقية عقب الفوز أول أمس على أبو كبير في الدور الثاني من بطولة كأس مصر.

ووافق مجلس إدارة نادى الشرقية قد فسخ تعاقده بالتراضي مع محمد فايز بعد الجلسة التي عقدت أمس الأحد.

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ويقود مزيكا مران الفريق الشرقاوي اليوم الاثنين للمرة الأولى بعد توليه المهمة رسميًا استعدادًا للمباراة المقبلة في الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر.

وكان فريق الشرقية قد تأهل للدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر بعدما فاز على بلبيس وأبو كبير.

ويشارك فريق الشرقية في دوري الدرجة الثالثة بالمجموعة العاشرة، حيث استهل مشواره في المسابقة بالتعادل سلبيًا أمام مركز شباب ديرب نجم بدون أهداف.