بوادر حل أزمة الدوري.. الأهلي يُبدي مرونة.. والزمالك يوافق على الشرط الوحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تبحث اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن مخرج لحل أزمة مباراة الجونة والأهلي في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري، ومباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة للمسابقة.

وكان الأهلي تمسك في بداية الأزمة بعدم خوض مباراة الجونة المقررة يوم الأربعاء المقبل، إلا قبل خوض مباراة الزمالك أولاً، بعد تأجيلها بناءً على طلب الأمن.

وعلم الخليج 365، أن النادي الأهلي لم يلغي حجز الفندق في الجونة حتى الآن، ليفتح الباب أمام إمكانية خوض المباراة.

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وكشف مصدر بالنادي الأهلي، لـ"الخليج 365"، أن الحل الوحيد لخوض مباراة الجونة، هو تحديد موعد لمباراة القمة قبل التوقف الدولي المقرر في بداية نوفمبر.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة، أن مسؤولو الجبلاية عرضوا إقامة مباراة القمة يوم 28 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك لا يمانع في خوض مباراة القمة في ذلك التوقيت، شرط أن يخوض الأهلي مباراة الجونة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بخوض كلا الفريقين 4 مباريات بالمسابقة.

ويحتل الزمالك صدارة المسابقة بـ10 نقاط من 4 مباريات، فيما يأتي الأهلي في الوصافة بـ9 نقاط من 3 مباريات.