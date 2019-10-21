تقرير.. هل تأثر ليفربول بغياب محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"غاب صلاح فغابت انتصارات ليفربول".. مقولة رددها البعض عقب تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

استهل ليفربول موسمه بتحقيق 8 انتصارات متتالية في بطولة الدوري وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباريات الثماني سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات ناجحة قبل تعرضه للإصابة خلال مباراة ليستر سيتي بالجولة الثامنة بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب الثعالب ليخرج "مو" من المباراة قبل نهايتها بدقائق قليلة متأثرًا بإصابته.

أثبتت الأشعة فيما بعد إصابة الفرعون المصري بالتواء في كاحل القدم توجب غيابه عن التدريبات لفترة تبعها استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد (طالع التفاصيل من هنا)

والسؤال هنا.. هل تأثر ليفربول حقًا بغياب صلاح أم لا؟ بالتأكيد محمد صلاح لاعب مميز نجح في تحقيق الكثير من الألقاب الفردية كما ساهم بشكل كبير في تتويج الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

صلاح سجل حتى الآن بقميص ليفربول 77 هدفًا خلال 116 مباراة شارك بها في مختلف البطولات كما نجح في صناعة 32 تمريرة ناجحة.

ولعل التصريح الذي أدلى به البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق خير دليل على دور صلاح المؤثر رفقة فريقه، فعقب إعلان استبعاد "مو" من المباراة، صرح البرتغالي أن غياب الدولي المصري سيؤثر بكل تأكيد على فعالية ليفربول الهجومية، لافتًا إلى أن وجوده كان ليحدث فارقًا كبيرًا في ظل استعانة النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر بـ3 لاعبين في الخط الخلفي.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "غياب صلاح سيحدث فارقًا كبيرًا، أعتقد أن آخر مرة لعب فيها صلاح ضد 3 مدافعين في الخط الخلفي كانت أمام روما الإيطالي وأحدث تأثيرًا كبيرًا".

تصريح المدرب البرتغالي يُثبت أن الفرعون المصري كان ليصبح له دور كبير خلال اللقاء بالتزامن مع خطة لعب سولشاير التي اعتمدت على الدفع بثلاثة مدافعين (ماركوس روخو- هاري ماجواير- فيكتور لندلوف) وفي ظل التحركات المميزة والمراوغات المتبادلة لصلاح مع روبرت فيرمينو وساديو ماني، مع استغلال معاناة الشياطين الحمر من بعض المشكلات الدفاعية ربما لكانت الأمور تغيرت.

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ورغم أن سِجل صلاح أمام مانشستر يونايتد "خالٍ" من الأهداف أو التمريرات الناجحة، فشارك في 4 مباريات بقميص ليفربول وتواجد في أخرى على مقاعد بدلاء تشيلسي، فإن غياب الفرعون المصري عن صفوف الريدز أثر على نتائج الفريق في بعض المباريات.

سبق وخاض ليفربول 5 مباريات بمختلف البطولات في غياب محمد صلاح.

*في أول مواسمه مع ليفربول غاب صلاح عن مباراة بيرنلي بالجولة الـ22 من بطولة الدوري موسم 2017/2018.

حقق الريدز الفوز في اللقاء بنتيجة 2-1، وسجل للريدز ساديو ماني وكلافان.

*في الموسم ذاته غاب صلاح عن مباراة ليفربول أمام إيفرتون بالجولة 33، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

*في بطولة كأس إنجلترا موسم 2017/2018 غاب "مو" عن مباراة إيفرتون ضمن الدور الثالث بالبطولة، وحقق الريدز الفوز بهدفين مقابل هدف.

*في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، غاب صلاح عن مباراة ليستر سيتي وخسر الريدز بهدفين دون رد وودع منافسات البطولة.

*في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، غاب "مو" عن مباراة إياب نصف النهائي أمام برشلونة في اللقاء الذي شهد "ريمونتادا" الريدز بتحقيق الفوز برباعية دون رد والتأهل إلى مباراة النهائي قبل التتويج بلقب البطولة.