منتخب تنس الطاولة يفوز ببطولة مصر الدولية

فازت منتخبات تنس الطاولة تحت ١٢و١٥و١٨ سنة ببطولة مصر الدولية التي أقيمت بشرم الشيخ بَمشاركه ١٤ دوله برصيد ٣٩ ميداليه؛ بواقع ٩ ذهبيات و٧ فضيات و٢٣ برونزية . ذهبيات و٧ فضيات و٢٣ برونزية . وجاءت الصين تابيه في المركز الثاني بينما احتلت السعودية المركز الثالث . الثالث . قام بتوزيع الكؤوس والميداليات معتز عاشور ريىس اتحا د تنس الط اولة وخالد الصالحي رىيس الاتحاد آلافريقي وعبد العزيزالسيسي مديرالبطولة واعضاء مجلس الا دارة تامر وفقي وهبة حامد .

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