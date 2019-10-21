الجونة ينفي الانسحاب ويستعد بقوة لمواجهة الأهلي

يواصل فريق الجونة لكرة القدم استعداداته لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل، على ملعبه بمدينة الغردقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان الجونة قد أعلن في وقت سابق، رفضه مواجهة الأهلي الأربعاء المقبل، اعتراضًا على تعديل موعدمباريات الدوري الممتاز، في أعقاب تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.
وفي الساعات الأخيرة تلقى مسئولي النادي اتصالات عدة من جانب أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، مما غير موقف النادي والموافقة علىخوض المباراة لإنهاء أي أزمات وخلافات خلال الفترة الراهنة.
وكان مسئولو نادي الجونة قد أعلنوا موافقتهم على خوض مباراة الأهلي يوم الأربعاء، ولا صحة لما يتردد عن انسحاب الفريق من المباراة، ومواصة الاستعدادات بكل قوة من أجل الفوز على الأهلي، خاصة بعد التعادل سلبيًا في الجولة الماضية مع نادي أف سي مصر.
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