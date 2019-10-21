وزير الرياضة: أولوياتنا تطوير أنشطة ومنشآت مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية

قال الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة :" نولي اهتمام كبير لتطوير أنشطة ومنشآت مراكز الشباب بمختلف المحافظات وتقديم خدمة تليق بشباب مصر الواعد، ونفذنا ٢٢٦ نشاطاً شبابياً ورياضياً استهدف ١٢ مليون من النشء والشباب في أنحاء الجمهورية ".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي عقدته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد، وبحضور اعضاء اللجنة وعددا من اعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن مراكز الشباب والملاعب التي تنفذها الوزارة بمختلف أنحاء الجمهورية ، وما يتم بها من انشاء ملاعب جديدة والاحلال والتجديد ورفع الكفاءة.

وخلال الاجتماع تقدم عددا من اعضاء مجلس النواب بطلبات الإحاطة، وقام الدكتور اشرف صبحي بالرد على كافة تساؤلات النواب حول مختلف القضايا التي تخص المنظومة الشبابية والرياضية.

وأعرب الدكتور اشرف صبحي عن تقديره للتعاون المثمر والبناء بين الوزارة واللجنة فيما يخدم شباب مصر ، مبيناً فلسفة الوزارة مع السادة النواب والتي تقوم على التكامل والذي يحقق الأهداف والاستراتيجية.

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وتحدث وزير الشباب والرياضة عن حجم الانشاءات والتطوير بالاضافة الي الانشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة بمراكز الشباب ، مشيرا ان الوزارة تستثمر الشباب بمراكز الشباب في مسابقة ابداع

مراكز الشباب ، وانتقاء المواهب بمراكز الشباب ، وتوسيع اندية العلوم والابتكار ، وكذا مسابقة كنور مصرية للطلائع لاكتشاف المواهب الفنية، بالاضافة الي انشطة الفتاه والمرأة ، ومشروع اندية السكان بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والذي بدأ ب١٠٠ نادي .

اشار وزير الشباب والرياضة أن عدد مراكز الشباب يقترب من 5 آلاف مركز، وأن الوزارة تسعى في التوازن بين تشغيل جميع المراكز والأندية المتوقفة، وبين إنشاء المراكز الجديدة.

ومن جانبه ، أكد المهندس اشرف رشاد - رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قضية تطوير مراكز الشباب كانت ولا تزال على رأس أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة في هذا الملف ولكن حجم التطلعات ما يزال كثيرًا؛ ولن ينتهي إلا بالتأكد من تطوير كافة المراكز الشبابية بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.