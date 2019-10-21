أتلتيكو مدريد وفياريال يوافقان على لعب مباراتهما في أمريكا

أعلن ناديي أتلتيكو مدريد وفياريال موافقتهما على خوض مباراتهما ضمن الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية، التي ستقام في ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك ضمن خطة الاتحاد الإسباني الترويجية وبعد موافقة إدارة الناديين.

وكانت الفكرة قد قوبلت بالرفض فى الموسم الماضي بعدما حاول الاتحاد الإسباني نقل مباراة برشلونة مع جيرونا، ولكن الناديان لم يقبلا بالاقتراح .

وذكر رئيس فياريال فيرناندو رويج مع "أوندا سيرو" أن ناديه موافق على الفكرة ويعمل مع الاتحاد الإسباني على إتمامها من أجل تسويق الدوري في أمريكا.

وأضاف رويج أن أتليتكو مدريد هو الآخر لا يمانع فى نقل المباراة، وإن كان لم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائي بين كل الأطراف المعنية.

وكانت رابطة الدوري قد اقترحت أن تقام المباراة بين أتلتيكو وفياريال بالثامن من ديسمبر المقبل بميامي بدلاً من ملعب المادريجان بفالنسيا ويندرج هذا الطلب ضمن الاستراتيجية المستمرة التي تنهجها الليجا من أجل التوسع العالمي، ومع وجود ملايين من متابعي الليجا عبر أنحاء العالم لذلك تقريب النوادي

من هؤلاء الأنصار يُعدّ وسيلة هامة لتعزيز الارتباط بهم والاستمرار في توسيع قاعدة جمهور لاليجا على الصعيد العالمي، وبهذا التوسع العالمي لن يفيد فقط النوادي ولاعبيها وأنصارها والليجا بشكل عام، ولكنه يساعد أيضا على عرض كرة القدم الإسبانية وبناء العلامة التجارية لإسبانيا على المستوى الدولي.

وقد تم اختيار الفريقين بناءً على الاهتمام والاستعداد الذين أظهرهما هذان الفريقان، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وميامي على وجه الخصوص جزءا أساسيا من استراتيجية النمو التي تنهجها الليجا .

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وقد كان فريق فياريال يشتغل منذ عدة سنوات في سوق أمريكا الشمالية من خلال وجود أكاديميات، كما نظّم العديد من التداريب والأنشطة التسويقية في المنطقة.

في المقابل، شارك أتلتيكو مدريد منذ وقت قصير في جولة صيفية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شارك خلالها أيضا في مباراة كل نجوم دوري النخبة الأمريكي

لكرة القدم التي نُظّمت في أورلاندو بولاية فلوريدا.

تم إعلام لاعبي ومدربي كِلا الفريقين، والذين أعربوا عن حماسهم للعب أمام أنصار من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم إبلاغ جمعية اللاعبين الإسبانيين لكرة القدم (AFE) بهذا الطلب.

كما يعمل فريق أتلتيكو مدريد كل موسم لتوسيع وتحسين علامتنا التجارية عبر جميع القارات، وستتيح مباراته في الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار بالعمل في هذا الاتجاه." وعلق المدير التنفيذي للفريق ميجيل أنخيل جيل قائلا: "علاوة على ذلك، سنكون قادرين على تقريب كرة القدم الإسبانية من الأنصار الذين يعيشون خارج بلدنا. ستكون مناسبة عظيمة ستترك أثرها في المستقبل، أن تصدير كرة القدم والرياضة الإسبانية يعتبر أمرا جيدا للجميع".

واضاف رئيس نادي فياريال فرناندو رويج :"الولايات المتحدة الأمريكية بلد جد مهم، ويتوفر فيها فريق فياريال بالفعل على أكاديميات رسمية كما نظّم هناك أنشطة مختلفة لتطوير كرة القدم. لهذا السبب، ستكون إمكانية اللعب هناك أمرا جد خاص بالنسبة لنا، وقد فكرنا في الكثير من خطط التعويض المختلفة للحاصلين على تذاكر موسمنا، لكي تكون هذه المباراة تجربة إيجابية للجميع".

و أضاف رئيس الليجا خافيير تيباس: "ستكون هذه المباراة خطوة أخرى في إطار استراتيجية التوسع العالمي لِلاليجا، والتي حققت نتائج جيدة لجميع أعضائنا من النوادي والشركات الرياضية .