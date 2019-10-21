موعد مباراة آرسنال اليوم أمام شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

نقدم لكم موعد مباراة آرسنال اليوم يحل فريق آرسنال ضيفً ثقيلًا على شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستقام على ملعب برامال لين مساء اليوم الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

موعد مباراة آرسنال اليوم أمام شيفيلد يونايتد ..

ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر ، العاشرة بتوقيت السعودية ، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وسيقود اللقاء الحكم مايك دين .

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وشيفيلد يونايتد ..

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من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي .

موقف الفريقين قبل المباراة .

يدخل فريق آرسنال المباراة وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بينما يقع شيفيلد يونايتد في المركز الـ 15 برصيد 9 نقاط .