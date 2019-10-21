مراد باتنا خارج قائمة الجزيرة لملاقاة الإسماعيلي

قرر مارسيل كايزر، المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي، استبعاد المغربي مراد باتنا من لقاء الإسماعيلي، المقرر له الأربعاء في مدينة "الإسماعيلية"، في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

نشر نادي الجزيرة تغريدة على موقعه

الرسمي "تويتر" قائلًا: "مهاجم الفريق مراد باتنا يتخلف في اللحظات الأخيرة عن البعثة المغادرة إلى القاهرة بعد أن قرر المدرب مارسيل كايرز استبعاده من القائمة بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية".

تم تعيين طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإسماعيلي والجزيرة وهو يضم: نور الدين الجعفري، وحكم مساعد مبروك ويحيى النوالى، جلال وحيد حكمًا رابعًا.

وفي آخر مبارياته حقق فريق الجزيرة الإماراتي فوزًا ثمينًا خارج أرضه أمام خورفكان بنتيجة 3-1 السبت الماضي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإماراتي.