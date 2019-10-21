الكندي جاسون: اخترت الانضمام لفريق الطائرة في الأهلي بسبب تاريخه وإنجازاته

عبر الكندي جاسون ديروكو لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالانضمام للفريق، مؤكدا أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز بكل البطولات والحفاظ على سلسلة الانتصارات التي يحققها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

أوضح اللاعب أنه انتقل إلى الأهلي بعد معرفة الكثير عن تاريخه وعن بطولاته، وتأكد من سعيه المستمر لتحقيق البطولات ، وهو ما يتوافق مع شخصيته كلاعب محترف يطمح دائمًا الى

التواجد في المكان الذي يتيح له الحصول على الألقاب .

وقال ديروكو إنه بالفعل لمس الاحترافية الشديدة من جانب مسئولي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين، وهو ما جعله واثقا أنه اتخذ الخطوة المهمة والصحيحة في مسيرته الاحترافية عندما انضم للفريق. وأضاف أنه يشعر بالسعادة للتواجد في الأهلي بعد أن شاهد دولاب البطولات الذي يعج بالكؤوس، وتأكد من

هيمنة النادي على هذه البطولات لفترة طويلة مشددًا على انه سيسعى بقوة ليصبح جزءا من انتصارات الفريق ، خاصة إن الجهاز الفني على قدر كبير من الطموحات وكذلك اللاعبين.

وأشار ديروكو إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبو النادي الأهلي مع المنتخب في بطولة كأس العالم الأخيرة باليابان يؤكد موهبتهم، وهو يعرف جيدًا حجم ما تنتظره الجماهير منه ليكون إضافة حقيقية للفريق تسهم في استمرار الحصول على الألقاب.

وشدد اللاعب الكندي على أنه ينتظر المشاركة مع الفريق في المباريات بفارغ الصبر، ويتطلع بشدة إلى خوض أول لقاء بقميص الأهلي.