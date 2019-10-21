شاهد.. بعثة الجزيرة تغادر أبوظبي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

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غادرت بعثة الجزيرة أبو ظبي متوجهة إلى مصر لملاقاة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في مدينة "الإسماعيلية" بذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
توجهت بعثة الجزيرة إلى مطار أبوظبي ظهر اليوم للسفر إلي القاهرة لملاقاة الإسماعيلي، حيث أقلعت الطائرة في الواحدةوالربع ظهرًا بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة والربع ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتعود البعثة الخميس عقب خوض اللقاء.
تم تعيين طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإسماعيلي والجزيرة، يضم: نور الدين الجعفري، مبروك ويحيى النوالى حكام مساعديين،
وفي آخر مبارياته حقق فريق الجزيرة الإماراتي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على خورفكان السبت الماضي بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإماراتي.
استطاع تسجيل أهداف الجزيرة كل من: خليفة مبارك، علي مبخوت وعبدالله رمضان في الدقائق 18 و46 و78، أما هدف خورفكان الوحيد فسجله دودو في الدقيقة 74 من المباراة.
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