تعرف على مواجهات الجزيرة والاتحاد السكندري بالبطولة العربية لكرة السلة

أعلنت اللجنة المنظمة بالاتحاد العربي لكرة السلة عن جدول مباريات البطولة العربية التى تقام بجمعية سلا بالمغرب، بمشاركة فريقى الاتحاد السكندرى والجزيرة المصريان. وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات، تضم المجموعة الأولى الاتحاد السكندرى والمنستيرى التونسى والجيش الملكى المغربى والسودان اليابانى، والمجموعة الثانية جمعية سلا المغربى وأهلى طرابلس ونادى الكويت الكويتى وخدمات البريج وأسطوال الجزائرى، وضمت المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى. إلى 3 مجموعات، تضم المجموعة الأولى الاتحاد السكندرى والمنستيرى التونسى والجيش الملكى المغربى والسودان اليابانى، والمجموعة الثانية جمعية سلا المغربى وأهلى طرابلس ونادى الكويت الكويتى وخدمات البريج وأسطوال الجزائرى، وضمت المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى. ويلتقى اليوم الاتحاد السكندرى مع نظيره المنستيرى التونسى فى افتتاح البطولة، على أن يلتقى الجزيرة مع الرفاع البحرينى غدا.

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