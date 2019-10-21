صحيفة ليكيب تُحلل لقاء زيدان وبول بوجبا في دبي

أفردت صحيفة ليكيب الفرنسية تحليلاً مطولاً في عددها الصادر اليوم الاثنين عن اللقاء الذي جمع مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” بلاعب وسط مانشستر يونايتد “بول بوجبا” في مدينة دبي الإماراتية الأسبوع الماضي.

ويخضع بول وجبا للعلاج من شرخ في اصبع القدم، وهي إصابة تعرض لها أمام آرسنال خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الشهر الماضي.

وعنونت الصحيفة تحليلها الفني بعبارة “ظلّ الوسط” في إشارة إلى مشكلة خط وسط ريال مدريد والتي كلفت الفريق فقدان عدة نقاط هامة في الصراع على اللقب أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد هذا الموسم، وآخر تلك المباريات أمام ريال مايوركا.

وخسر ريال مدريد على ملعب مايوركا أول أمس السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بهدف دون رد، سُجل في الدقائق الأولى من المباراة التي أقيمت في جزيرة مايوركا، ولم يستطع فريق زيدان تعويض الهدف لأكثر من 65 دقيقة لعب.

وقالت ليكيب “يُعاني ريال مدريد بوضوح في منطقة خط الوسط، وخيار بوجبا يُطرح على الطاولة من جديد، خصوصًا وأن الخسارة من مايوركا حدثت بعد ساعات قليلة من لقاء جمع زيدان ببول بوجبا في دبي”.

وأوضحت الصحيفة “ريال مدريد لديه العديد من الشكوك في بداية هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الأخير بمجموعته في دوري أبطال أوروبا بنقطة واحدة، وسيلعب يوم الثلاثاء أمام جالاطا سراي في اسطنبول وعليه الفوز بأي شكل من أجل الحفاظ على حظوظه للتأهل إلى ثمن النهائي، لكن الهزيمة في مايوركا على يد وافد جديد على الليجا جعلت الفريق يغرق في الشك، وكانت النتيجة المستخلصة من المباراة تبدو قاسية لأنها كلفتهم الصدارة لصالح برشلونة”.

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وأضافت “زيدان يحب تطبيق نظام المداورة، لكنه لا يتمتع بالخيارات التي تساعده على فرض فلسفته، وهذا واضح ومثير للقلق خاصةً دون كروس ومودريتش، نظرًا لمعانتهما من مشاكل بدنية مستمرة، ولهذا قرر زيدان إشراك إيسكو وخاميس يوم السبت الماضي إلى جانب كاسيميرو الذي لا يمكن الاستغناء عنه ولكن لا إيسكو أو خاميس تمكنا من تقديم الإضافة اللازمة”.

وأكدت الصحيفة “زيدان غاضب من إيسكو وخاميس، رؤيتهما يتمشيان على أرض الملعب في عدة لقطات بكثير من السفاهة كانت كفيلة بإغضاب المدرب الذي لم ينجح بعد في دمجهما بشكل كلي في مشروعه المستقبلي، ربما لأن زيدان كان ينتظر تعزيزًا لم يأت أبدًا، تعزيز كان من المفترض أن يكون الحجر الأساسي لمرحلته الجديدة كمدير فني لريال مدريد”.

وواصلت تقريرها “دون بوجبا يُعاني ريال مدريد ويفتقر للقوة، وأثناء التوقف الدولي زيدان كان في دبي لحضور مؤتمر حول الذكاء الإصطناعي، وجمعه لقاء مع بول بوجبا على سبيل الصدفة، وعندما سئل عن ذلك إثر نشر الصورة من طرف الصحافة الإنجليزية، اكتفى زيدان بالقول بإن بإمكانهم القيام بالتعاقدات في شهر يناير المقبل”.

وعلمت ليكيب أن بول بوجبا لا يزال الأولوية المطلقة لزين الدين زيدان، وملامح المباريات منذ بداية الموسم الحالي تؤيد موقف زيدان لجلب بوجبا في أقرب فرصة ممكنة.

وتساءلت في نهاية تقريرها “هل كل ما ذُكر يكفي لاتمام الصفقة ويَدفع فلورنتينو بيريز مبلغ 150 مليون يورو بعد أن رفض ذلك صيفًا”؟