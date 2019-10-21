الزمالك يُحرم من قائده أمام جينيراسون فوت

يفتقد الزمالك لجهود قائده وصانع ألعابه الموهوب “محمود عبد الرازق شيكابالا” أمام نادي جينيراسون فوت السنغالي، في إعادة مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يتعاف شيكابالا من الإصابة التي ألمت به في العضلة الضامة خلال مشاركته مع زملائه في التدريبات التحضيرية لمباراة المقاولون العرب ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت فوز صعب للزمالك بهدفين لهدف يوم السبت الماضي.

ويُفضل الجهاز الفني لنادي الزمالك إراحة شيكابالا أمام جينيراسون فوت، فإذا شارك ستكون بمثابة المجازفة، وقد تتفاقم الأمور لأكثر من ذلك، ويتضاعف غيابه عن الملاعب.

ويستضيف الزمالك نظيره جينيراسون فوت مساء يوم الخميس، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ملعب السلام في القاهرة.

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ويسعى رجال المدير الفني الصربي “ميتشو” لتعويض اخفاقهم في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز جينيراسون فوت بهدفين لهدف، وتحقيق الفوز بأكثر من هدف لتأكيد أحقيتهم في التواجد ضمن أندية دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.

ووقع الزمالك في المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتضم كل من مازيمبي الكونجولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي، أما لو خسر الفريق أمام جينيراسون فسيتحول إلى الكونفدرالية لملاقاة فريق إيزاي البنيني.