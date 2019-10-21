رياضة | رئيس اليد : الفراعنة قادرون على انتزاع اللقب الأفريقى بتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اليد : الفراعنة قادرون على انتزاع اللقب الأفريقى بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد أن المجموعة الأولي التي يقع فيها المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية متوازنة ولكن لا توجد مباريات سهلة مع صعود مستوي بعض الدول الافريقية مثل الجزائر وأنجولا .

وأشار نصر إليّ أن الفوز باللقب الافريقي في تونس ينايرالمقبل يؤكد تربع كرة اليد المصرية علي القارة السمراء في جميع الأعمار السنية بعد فوز منتخبات مصر للناشئين والناشئات والشباب ببطولة الأمم الافريقية العام الماضي والحالي علي حساب المنتخب التونسي . وأوضح رئيس الاتحاد المصرى أن الجمهور التونسي سيكون العامل الأول في منح قوة دفع للمنتخب التونسي في بطولة افريقيا خاصة وان البطولة تقام علي أرضه ووسط جماهيره إلا أننا جميعا نثق في إمكانيات وقدرات لاعبو منتخب مصر وقدرته علي إنتزاع اللقب الافريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية التي تنظمها طوكيو عام ٢٠٢٠ من رادس دون الدخول في تصفيات الملحق الأوروبي والإفريقي .