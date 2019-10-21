رياضة | منتخب تنس الطاولة يفوز ببطولة مصر الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب تنس الطاولة يفوز ببطولة مصر الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جات الصين تابيه في المركز الثاني والسعوديه الثالث
في مسابقه زوجي ١٥ سنه بنات هنا جوده مصر وميليسا بلشي الجزاءر في المركز الاول ولبنان وتونس الثاني ومصر ألثالث والرابع في مسابقه ١٥سنه بنات التشيك الأول انجلترا الثاني واوكرانيا الثالث ومصر الرابع
في مسابقه زوجي ١٨سنه بنات فاز الصين وتابيه بالمركز الأول ور وسيا وتابيه الثاني ومصر الثالث والجزاءر الرابع
في مسابقه زوجي ١٨ سنه بنين فاز احمد البزهامي ومروان عبد الوهاب مصر بالمركز الأول ومصر الثاني والثالث والرابع
في مسابقه فردي ١٢سته بنات فازت هنا عبد السلام بالمركز الأول وكنزي فوزي الثاني و رنا فتحي الثالث و تقي واءل الرابع
في مسابقه فردي١٢سنة بنين فا ز عمرو إيهاب بالمركز الاول و ياسين جابر الثاني وعلى الصيرفي ومصطفى بدر الثالث رالرابع
في مسابقه فردي١٥سنة بنات هنا جودة الأول وفريدة بدوي الثاني وجنا سعد الثالث ومر يم الرابع
في مسابقة فردي ١٥سنة بنات خالد الشريف السعودية الاول ومحفوظ عمرو مصر الثاني ومروان جمال مصر الثالث وحبيب امور تونس الرابع
في مسابقة فردي١٥سنة بنات اتساي ي شين تابية الأول زيرونرفا الروسية الثاني وتشانج يانج تابية الثالث وهنا جودة مصر الرابع
في مسابقة فردي ١٨سة بنين مروان عبد الوهاب مصر الأول محمد وليد مصر الثاني ومروان جمال الثالث واحمد البزهامي الرابع
وقام بتوزيع الكؤوس والميداليات معتز عاشور ريىس اتحا د تنس الط اولة وخالد الصالحي رىيس الاتحاد آلافريقي وعبد العزيزالسيسي مديرالبطولة واعضاء مجلس الا دارة تامر وفقي وهبة حامد .