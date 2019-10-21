رياضة | عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا في الوقت الحالي، لمناقشة عدد من القرارات الهامة.
ويأتي في مقدمة هذه القرارات الملف الخاص بالدوري الممتاز وتداعيات تأجيل القمة، والتي كان من المقرر لها السبت الماضي أمام الزمالك.
وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا عدم خوضه أي مباراة في الدوري إلا بعد لعب مباراة الزمالك في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وبدأت الأزمة بسبب تأجيل لقاء القمة لأجل غير مسمى، وتبديل مباراة الزمالك بلقاء المقاولون العرب بالجولة الخامسة، ليُقام في نفس الموعد يوم السبت بدلا من 23 أكتوبر.
وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أكد خلال بيان رسمي تقديره للظروف الأمنية، مؤكدا أنه لن يخوض أي مواجهة بالبطولة قبل لقاء الزمالك.
وأخطر الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا بقرار مجلس الإدارة، وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن الجبلاية ستقوم بتوجيه بيان الأحمر إلى الجهات الأمنية للتحرك على ضوء توصيات الأمن في هذا الملف.