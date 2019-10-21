رياضة | عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا في الوقت الحالي، لمناقشة عدد من القرارات الهامة.

ويأتي في مقدمة هذه القرارات الملف الخاص بالدوري الممتاز وتداعيات تأجيل القمة، والتي كان من المقرر لها السبت الماضي أمام الزمالك.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا عدم خوضه أي مباراة في الدوري إلا بعد لعب مباراة الزمالك في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.