رياضة | أهلي جدة يكشف حقيقة وجود خلافات مع مدربه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يكشف حقيقة وجود خلافات مع مدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عبد العزيز النهدي، أن الإدارة قد قررت الحديث حول الأنباء التي ظهرت بشأن وجود خلافات بين مجلس الإدارة وبين مدرب الفريق السابق صالح المحمدي.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى وجود حالة من الغضب لدى المدرب السعودي، صالح المحمدي وذلك بعدما تم تقوم إدارة النادي بالوفاء بوعودها له بشأن البقاء عى رأس الجهاز الفني للراقي، وبعدها تعاقدت الإدارة مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

ويذكر أن إدارة الأهلي كانت قد أعنلت عن رحيل المدرب صالح المحمدي بعد نهاية مباراة الفريق أمام التعاون، ووجهت الشكر للمدرب الوطني وشكرته على دوره في الفريق خلال هذه الفترة، وأعلنت عن تعيين المدرب السويسري جروس بدلًا منه، وهو الأمر الذي جعل صالح المحمدي يعلن عن غضبه وإستياءه من قرار إدارة الأهلي.

وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز النهدي: "في الحقيقة، لم تكن هناك وعود رسمية من إدارة النادي الأهلي للمدرب صالح المحمدي بالاستمرار، كانت مجرد احتمالات فقط، قبل أن يوقع النادي مع المدرب السويسري جروس".

وأوضح المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، أن الأمور بين إدارة الأهلي وبين صالح المحمدي طيبة للغاية، ولا توجد اي خلافات بينهما، خاصة لكون الإدارة لديها قناعة كاملة أن صالح المحمدي واحد من أبناء النادي الأهلي الأوفياء للفريق.

