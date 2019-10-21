رياضة | حقيقة غياب "أمرابط" عن ديربي الرياض أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة غياب "أمرابط" عن ديربي الرياض أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الإعلامي والناقد الرياضي، عبدالعزيز العصيمي، حقيقة غياب نور الدين أمرابط، لاعب وسط النصر، عن ديربي الرياض أمام الهلال، على خلفية واقعة اعتدائه على عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد.

وقبل لحظات من نهاية المبارة، قام أمرابط بالاعتداء بالضرب على حارس الرائد، عز الدين دوخة عندما أمسك الكرة داخل منطقة الجزاء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، وانتهت بفوز النصر بهدفين دون رد، في المباراة، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العصيمي في عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحت عنوان "خاص": "حكم مباراة النصر والرائد، اكتفى بذكر قراراته فقط في تقرير المباراة بحصول أمرابط والدوخة، على كروت صفراء بعد لعبة مشتركة بينهما".

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وأوضح: "الحكم لم يقم بكتابة أي تقرير إلحاقي على تقريره الأساسي، الذي قدمه إلى المسئولين بعد نهاية المواجهة، ولم يدين أمرابط، بالاعتداء المباشر على دوخة".

وأضاف: "بناءً على ذلك، فقد تأكد بشكل رسمي، مشاركة أمرابط مع نادي النصر، في ديربي العاصمة الكبير أمام الهلال، لعدم إمكانية تدخل لجنة الانضباط في الواقعة، طالما لم يتم ذكرها في تقرير المباراة"

ويستعد النصر، لمواجهة فريق الهلال، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.