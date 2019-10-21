رياضة | مدرب النصر ينقلب على امرابط و حمدلله بسبب مواقفهم الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب النصر ينقلب على امرابط و حمدلله بسبب مواقفهم الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية سعودية، أن المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، غاضب للغاية من بعض نجوم الفريق، وذلك بعد ما حدث في مباراة النصر والوحدة السعودي في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري لهذا الموسم، وخاصة من نور الدين امرابط بعد لقطته الشهيرة مع حاس المرمى في نادي الرائد عزالدين دوخة.

وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن روي فيتوريا قد حذر نور الدين امرابط من تكرار الأمر ذاته في أي مباراة قادمة، وذلك بعدما أثار اللاعب الجدل بعد قيامه بضرب عبد العزيز دوخة في وجهه خلال مباراة الفريقين، وهو الأمر الذي دفع الحكم إلى إعطاءه كارت أصفر، ولكنه في نهاية الأمر قد فلت من عقوبة أكبر من قبل لجنة الإنضباط في الاتحاد السعودي.

وأشارت بعض المصادر، إلى كون فيتوريا أبدى إستياءه الشديد من التدخلات العنيفة التي يقوم بها بعض نجوم الفريق، خاصة الاحتكاك غير المبرر الذي قام به نجم منتخب المغرب مع حارس الرائد.

وكذلك أكد روي فيتوريا أن مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدلله قد أخطا كذلك في مباراة الرائد، وظهرت عليه العصبية بشكل واضح، وهو ما جعله يدخل في صدام مع عدد كبير من لاعبي الخصم.

الجدير بالذكر، أن مباراة نادي النصر السعودي القادمة ستكون أمام متصدر الدوري السعودي نادي الهلال في الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمر محمد بن سلمان للمحترفين يوم 28 أكتوبر.