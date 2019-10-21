رياضة | تشكيل كوكاكولا والنصر في الجولة الأولى بالقسم الثاني

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تنطلق بعد قليل مباراة كوكاكولا والنصر ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري القسم الثاني والتي تقام علي ملعب ؟أكاديمية الشرطة بالعباسية وأعلن نادي كوكاكولا بقيادة ممدوح عبدالحي تشكيل فريقه وجاء كالتالي.. محمد علي في حراسة المرمى وكريم.محمد عرفات ومعتز محمد ومصطفي عبد الوهاب واسلام محمد وحمد صالح واحمد سعيد كمال ومحمد عب، الموجود ومحمد علاء واكرم عبد ربه ومحمد ناجي Advertisements فيما جاء تشكيل النصر بقيادة سيد عيد كالتالي... مصطفي حطيبة في حراسة المرمى وحمودة سمير واحمد اشرف واسامه الليبي ودخير محمد واحمد خليل كالوشا ومؤمن عاطف ومحمد عبد الناصر اوشا ومعتصم شيكا وجودة ايمن ومحمود السيد. ويدير اللقاء الحكم أحمد جمال، ويعاونه أحمد حسام طه، وأحمد الفار ، وحكم رابع عمرو السيد.

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