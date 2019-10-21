رياضة | ماذا يقدم ليفربول بدون محمد صلاح (تأثير واضح)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يقدم ليفربول بدون محمد صلاح (تأثير واضح) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب محمد صلاح نجم ليفربول عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل 11- في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي للإصابة مما فتح الباب حول تأثير الفرعون المصري على هجوم الريدز وساديو ماني وفيرمينو.

ورغم أن محمد صلاح لم يسجل من قبل في مرمى مانشستر يونايتد لكن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق أكد أنه بغياب الفرعون غابت الفعالية الهجومية

ليفربول بدون محمد صلاح

لعب ليفربول ضد بيرنلي في غياب محمد صلاح في الجولة الـ22 من بطولة الدوري موسم 2017/2018 وفاز 2-1

واجه ليفربول نظيره إيفرتون في الجولة 33 بالموسم نفسه وانتهت بالتعادل السلببي.

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لعب ليفربول وإيفرتون في ذات بكأس الاتحاد الإنجليزي وفاز الريدز 2-1

في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية غاب صلاح عن مباراة ليستر سيتي وخسر الريدز بهدفين

- غاب محمد صلاح عن ريمونتادا ليفربول التاريخية في دوري أبطال أوروبا وفاز الريدز برباعية نظيفة في الموسم الماضي.