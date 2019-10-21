رياضة | موعد مباراة الهلال والسد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والسد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مباراة الهلال والسد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء، وذلك على أرضية ملعب نادي الهلال في مدينة الرياض السعودية ، وعلى الرغم من تحقيق الهلال لفوز عريض على حساب السد في الدوحة، ولكن لازالت كل الخيارات متاحة من أجل قلب الوضع خلال مباراة الإياب.

موعد مباراة الهلال والسد القطري في دوري الأبطال

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري.

وبحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، فإن مباراة الهلال والسد القطري ستقام على أرضية ملعب جامعة الملك سعود الرياضية في مدينة الرياض وسط حضور جماهيري غفير.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

قالت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، أنها ستنقل مباراة الهلال والسد بشكل حصري عبر قنواتها مساء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع بأن تذاع قناة الهلال والسد عبر قناة BEIN SPORTS HD1، وهذا في الوقت الذي سيتولى فيه المعلق السوداني سوار الذهب مهمة التعليق على تلك المباراة.

كذلك من المتوقع أن يتم نقل مباراة الهلال والسد عبر قناة الكأس الرياضية والتي تنقل مباريات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.