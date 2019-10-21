رياضة | المصري يحدد موعد الجمعية العمومية لعقد ميزانيته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يحدد موعد الجمعية العمومية لعقد ميزانيته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، موعد عقد الجمعية العمومية لأعضاء النادس للنظر في جدول الأعمال.

ووجه مجلس إدارة النادي المصري، الدعوة لأعضاء النادى لعقد جمعية عمومية يوم 30 نوفمبر المقبل، من أجل مناقشة الذمة المالية وجدول أعمال السنة واعتماد بعض الأنشطة لعام 2019.

"جدول أعمال المصري البورسعيدي"

أعلن مجلس إدارة النادي جدول الأعمال كالتالي :

- التصديق على المحضر السابق.

- اعتماد تقرير النشاط عن العام المنتهى فى 30سبتمبر 2019 وعرض خطة النشاط المقترحة.

- اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 1 يوليو 2018وحتى 30 يونيه 2019.

- عرض مشروع الموازنة للعام المالى من 1 يوليو 2019 وحتى 20 يونيه 2020.

- الموافقة على مكافأة مراقب الحسابات.

- ما يستجد من أعمال منها ( مقترحات الأعضاء العاملين المسبقة ــــ مايخص العضوية العاملة وعضويات الأفرع ) وأي أعمال أخرى.

"إجراءات الجمعية العمومية"

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وأعلن مجلس إدارة النادي إجراءات الجمعية العمومية على النحو التالى:ــ

– يؤلف مجلس الإدارة لجنة بإشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية وإخطار اللجنة الأوليمبية المصرية.

– يكون الحضور بالكشوفات المعدة لذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء.

– يتعين على كل عضو أن يثبت تحقيق الشخصية بالكارنية الخاص بالعضوية العاملة للنادي وبطاقة الرقم القومي.

– وفى الساعة السابعة مساء موعد الجمعية العمومية يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائى اكتمال نصاب الحضور من عدمه ويكون اكتمال النصاب بحضور ألف عضو على الأقل ممن لهم حق الحضور.

– فى حال عدم اكتمال النصاب يتولى مجلس الإدارة القائم اختصاصات الجمعية العمومية.

– فى حال اكتمال النصاب يتم بدء إجراءات الجمعية العمومية والنظر في جدول أعمال الجمعية.

– وفى حالة عدم الموافقة على الميزانية العمومية للنادي يتم تحويلها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لإبداء الرأي والمراجعة.

– يغلق باب سداد العضوية العاملة قبل خمسة عشرة من تاريخ عقد الجمعية والعمومية وذلك يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019.