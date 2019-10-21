رياضة | عقبة وحيدة في مفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة في مفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مفاوضات نادي الزمالك مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عقبة في الساعات الجارية وسط رغبة الأبيض في ضم اللاعب.



وجاء قيد دونجا في القائمة الافريقية لبيراميدز ومشاركته في الكونفدرالية الافريقية ليصعب من مهمة الزمالك في ضم اللاعب خاصة وأن الإدارة ترغب في التعاقد مع لاعب يمكنه المشاركة مع الفريق في دوري أبطال افريقيا والاستفادة منه في كل المسابقات.



ويمر الفريق بنقص عددي في مركز الوسط الملعب بسبب إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي وعدم وجود بديل لطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي في الوقت الحالي مما يمثل مشكلة كبيرة للفريق خاصة أن الزمالك سيمر بفترة من الضغط على كافة المستويات بعد إنتهاء فترة التوقف وخوض مواجهة كل 3 أيام تقريبًا سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال افريقيا.

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وأثنى مسئولو الزمالك على قدرات وإمكانيات اللاعب الذي تألق مع بيراميدز من قبل ونجح في إثبات نفسه وجدارته بالتواجد مع فريقه وحجز مكانه في التشكيل الأساسي على حساب لاعبين آخرين ونجوم بين صفوف فريق بيراميدز.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد السلام في مواجهة صعبة وقوية ولا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار لتعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.



وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد في آخر مواجهاته ببطولة الدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة إلى لأجل غير مسمى والتي كان مقرر إقامتها يوم السبت الماضي.