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رياضة | ننشر حكام وتشكيل القناة ونجوم المستقبل في القسم الثاني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حكام وتشكيل القناة ونجوم المستقبل في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة القناة ونجوم المستقبل، في افتتاح منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" تشكيل الفريقين وحكام اللقاء: 


تشكيل القناة : محمد طلبة في حراسة المرمى، حسين رجب، محمد طارق رشاد، اسلام سيد، محمد رضا، احمد مصطفي(لالا), اسلام نبيل، محمد عبد الستار، علاء البدري، علي شوقي، محمد خليفة

البدلاء : عمرو مجدي، فتحي عثمان، حسام عبد الواحد، عبد الحميد سامي، محمد يوسف، محمد علي، اسلام زيادة

تشكيل النجوم الفريق الضيف في مباراة اليوم : محمد شعبان (الحضري) أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، محمود السيد، محمد مصطفي (شعيشع), أحمد حسن , أحمد سعيد محمود، محمود صابر عبد المحسن، مهاب ياسر السعيد، محمد هشام .

البدلاء : محمد أحمد (سمانة), محمود عمر (منجاوي), نادر الطويلة، اسلام محمود ، مصطفي السيد ، أحمد رفعت .

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طاقم تحكيم مباراة القناة والنجوم اليوم

احمد الغندور حكم ساحة (القاهرة )


اسامة السيد مساعد أول (القاهرة)


تامر مجدي مساعد ثاني (القاهرة)


شاكر عبد الحليم رابع (الشرقية )

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