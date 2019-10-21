رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الإثنين 2019/10/21 محمد صلاح يصدم الجماهير

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شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الإثنين 2019/10/21، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها صدمة محمد صلاح الجديدة للجماهير وتعليق قائد ليفربول المثير عقب التعادل ضد مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى رقم سلبي حققه الريدز بالرغم من الهروب من فخ الهزيمة .

محمد صلاح يصدم الجماهير

فشل النجم المصري محمد صلاح في اللحاق بمباراة فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد، وذلك بعدما لم يتمكن من اجتباز الاختبارات الطبية، بالرغم من حصوله على قدر كبير من الراحة خلال فترة التوقف الدولية .

وأشارت الكثير من التقارير الصحفية الإنجليزية، أن محمد صلاح من الممكن أن يغيب عن ليفربول ضد جينك البلجيكي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ليفربول يفشل خارج أرضه ضد الخمسة الكبار

استطاع فريق ليفربول الابتعاد عن شبح الهزيمة ضد مانشستر يونايتد، بعدما خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أنه سقط في رقم سلبي أخر .

واستمر نادي ليفربول بتعادل الأمس في عجزه عن تحقيق الفوز ضد الخمسة أندية الكبرى في الدوري الإنجليزي وهم "مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي وأرسنال" على ملاعبهم.

وكان نادي ليفربول قد خاض خمس مباريات الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي ضد الخمسة الكبار على أرضهم لم يتمكن من الفوز سوى في مباراة وحيده وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة.

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تعليق ناري من قائد ليفربول بعد التعادل ضد مانشستر يونايتد

أطلق الإنجليزي هندرسون قائد فريق ليفربول تصريحاته النارية، عقب تعادل الريدز ضد مانشستر يونايتد بهدف لمثله في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون لموقع ليفربول الرسمي: "التعادل نتيجة عادلة، لم نقدم الأداء الجيد في الشوط الأول، كان يمكن أن نكون أفضل بكثير، وأعتقد أننا في الشوط الثاني كنا أفضل، إذا ما استمرت المباراة نحو 5 أو 10 دقائق أخرى، لربما فعلناها وحققنا الفوز".

وأنهى "يجب أن نكون أفضل طيلة الـ90 دقيقة، أشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من تقديم الأداء الأفضل، عندما لا تتمكن من الفوز، عليك أن لا تخسر، وهذه علامة على أنك فريق جيد".

سولشاير يزيد عقدة كلوب ضد مانشستر يونايتد

كما حقق أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد رقم إيجابي جديد على حساب يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول.

وأصبح سولشاير المدرب الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي واجه كلوب في مباراتين أو أكثر ولم يستطع كلوب الفوز عليه حيث تعادل الفريقين في المباراتين.

أما عن يورجن كلوب فلا زالت عقدة الأولد ترافورد تلازمه حيث خاض 5 مباريات على هذا الملعب تعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء ولم يتمكن من الفوز في أي مرة.