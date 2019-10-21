رياضة | برشلونة يحصد قيمة جريزمان ودي يونج العالية

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كان فرانك دي يونج هو الصفقة الكبرى لمجلس إدارة برشلونة هذا الصيف حيث كانوا يتطلعون إلى البناء من أجل المستقبل ، على أمل أن يروق له أن يحل محل سيرجيو بوسكيتس حيث وصل الكتالوني مؤخراً إلى سن 31 عامًا.

شهدت جهود النادي للتعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي فوزهم على بعض من أكبر وأغنى الأندية في أوروبا لتوقيعه ، وذهب الرئيس جوزيف ماريا بارتوميو إلى أمستردام شخصيًا لإبرام الصفقة في يناير.

وكان أنطوان جريزمان هدفًا رئيسيًا آخر للنادي ، حيث تابعه لمدة عامين ولم يستسلم على أمل إحضاره إلى كامب نو ، وكان وصوله مثيراً للجدل بين مؤيدي النادي وفي غرفة ارتداء الملابس ، لكن تم إحضاره إلى جانب دي يونج لمساعدة برشلونة على التغلب على مخلفات روما وليفربول للتنافس في أوروبا مرة أخرى.

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وبعد إنفاق 200 مليون يورو ، كان من المتوقع حدوث تأثير فوري ولم ترق أي منهما إلى مستوى توقعات إرنستو فالفيردي ، وكان ذلك حتى المباراة ضد إيبار ، حيث سجل الفرنسي الهدف الأول ، وأنشأ ليونيل ميسي للهدف الثاني ثم بدأ التحرك للهدف الثالث ، كما سجل هدفه الأول بعيدًا عن كامب نو.

قدم أنطوان جريزمان أخيرًا الأرقام المتوقعة منه بأربعة أهداف وثلاثة تمريرات حاسمة حتى الآن ، وتميز دي يونج أيضًا بأنه الأفضل في خط الوسط ، مع مساهمة حاسمة في الهدف الثاني وأداء دفاعي جيدًا أيضًا ، مما يثبت أن أفضل موقع له هو الدور المحوري ، الذي يتشغله بوسكيتس حاليًا.

أظهر إيبوروا التقدم الذي أحرزه كلاهما حيث أظهرا المزيد من النمو في تكيفهما مع الفريق ، وهي عملية يحرص فالفيردي على الاعتراف بها حيث يواصل النادي إيمانه باللاعبين.