رياضة | عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إحدى شركات التسويق الرياضي، بعرض إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، بدولة الإمارات، وإنهاء الأزمة القائمة حاليا في الكرة المصرية بشأن القمة 119.

وذكرت شركة Sports HQ في بيان رسمي لها على لسان مديرها التنفيذي كريم خيرت، أنها تعرض إقامة مباراة القمة في الإمارات.

وقال خيرت: "انطلاقا من إيماننا بقوة وثقل مسابقة الدوري المصري بما تتميز به من تاريخ عريق وبما تضمه من أقطاب صنعت التاريخ على المستويين العربي والإفريقي، وتماشيا مع التطور الكبير لصناعة كرة القدم عالميا، وما تقوم به الدوريات الكبرى من مساعي لزيادة شعبية بطولاتها بمختلف الدول عن طريق -على سبيل المثال وليس الحصر- إقامة بعض المباريات بدول اخرى وخلق مساحة أكبر لتنمية مواردها الإقتصادية خارج الحدود، نود أن نقترح إقامة مباراة القمة المؤجلة في مسابقة الدوري للموسم الحالي ٢٠١٩ بدولة الإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف خيرت "نحن على أتم الاستعداد للقيام بكامل الترتيبات وتنظيم المباراة على أعلى المستويات، على غرار مباراتي الأهلي وناديي روما الإيطالي وأياكس الهولندي المشهود لهما بالنجاح وحسن التنظيم".

وأتم "نتمنى ان تكون هذه المباراة بداية لإقامة بعض مباريات الدوري المصري بشكل سنوي دوري في دول مختلفة، لما يحققه هذا من تطور نوعي لأحد أعرق مسابقات الدوري بالمنطقة".

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري وكان مقررا لها يوم السبت إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب الأمن.