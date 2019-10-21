رياضة | غياب ميسي.. التشكيل المثالي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب ميسي.. التشكيل المثالي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

ولم يشهد التشكيل تواجد أي لاعب من ريال مدريد بعد تلقيه الخسارة أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف، فيما تواجد جريزمان من برشلونة.

وضم التشكيل كلًا من :-

حراسة المرمى : سيلفا "غرناطة"

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خط الدفاع : نافاس "إشبيلية" - دوارتي "غرناطة" - ماجلان "ديبورتيفو ألافيس" - خيميز "ريال مايوركا"

خط الوسط :أنجويسا "فياريال" - باريخو "فالنسيا" - مونيايين "أتلتيك بيلباو" - جريزمان "برشلونة"

خط الهجوم : وليامز "أتلتيك بيلباو" - بيريز "ديبورتيفو ألافيس".