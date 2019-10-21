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رياضة | غياب ميسي.. التشكيل المثالي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني

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كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات عن التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

ولم يشهد التشكيل تواجد أي لاعب من بعد تلقيه الخسارة أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف، فيما تواجد جريزمان من .

وضم التشكيل كلًا من :-

حراسة المرمى : سيلفا "غرناطة"

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خط الدفاع : نافاس "إشبيلية" - دوارتي "غرناطة" - ماجلان "ديبورتيفو ألافيس" - خيميز "ريال مايوركا"

خط الوسط :أنجويسا "فياريال" - باريخو "فالنسيا" - مونيايين "أتلتيك بيلباو" - جريزمان "برشلونة"

خط الهجوم : وليامز "أتلتيك بيلباو" - بيريز "ديبورتيفو ألافيس".

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