شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد نجم أتلتيكو مدريد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع والان مع التفاصيل

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم عن إصابة نجمه البرتغالي جواو فيلكس في الكاحل الأيمن، مما سيبعده عن الفريق لبعض الوقت.

وتعرض فيلكس للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها أتلتيكو مع فالنسيا 1 - 1 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، واعلن النادي عن غياب اللاعب ٣ اسابيع للاصابة

انضم فيلكس الي اتلتيكو مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بنفيكا البرتغالي ، ويذكر ان اللاعب هو المرشح الاقرب للفوز بجائزة "الجولدن بوي " وهي الجائزة التي تمنح لافضل لاعب شاب في العالم '