شكرا لقرائتكم خبر عن ماريو مانذوكيتش صفقة الميلان يناير القادم والان مع التفاصيل
يصر فريق الميلان بقيادة كونتي المدير الفنى على التعاقد مع اللاعب الكرواتي لتحسين خط الوسط، الخيار الآخر الذي يتعامل معه إنتر هو الصربي نيمانيا ماتيتش.
و حسب موقع كالشيو ميركاتو الايطالي فان الكرواتي ماريو مانذوكيتش نجم يوفنتوس قريب من الاتفاق علي الشروط الشخصية مع ميلان للانتقال له في يناير القادم.
وتتباين الأخبار حول مصير ماندزوكيتش حيث يهتم كلًا من الميلان واليونايتد باستقطابه خلال الفترة المقبلة خاصة مع خروجه من حسابات ساري حيث من المنتظر أن يدرس العروض المقدمة له وإن كانت كفة اليونايتد ستكون أرجح حال تولى اليجري تدريب الفريق خلفًا لسولشاير حيث سبق وأن لعب ماندزوكيتش تحت قيادته في اليوفينتوس
وفشل فريق ميلان الايطالي في الفوز علي ليتشي صاحب المركز 15 في الكالشيو في اول مباراة للمدرب الجديد ستيفانو بيولي ،ميلان تقدم عن طريق التركي هاكان قبل ان يعادل ليتشي سريعا قبل نهاية الشوط الاول، في الشوط الثاني وتحديدا دقيقة 81 نجح الهدزف البولندي بياتك في احراز هدف ظن الجميع انه هدف الفوز لكن ليتشي نجح في العودة متأخرا للغاية عن طريق لاعبه كالديروني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ميلان رفع رصيده الي 10 نقاط في المركز الثاني عشر
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